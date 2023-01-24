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РНБО ввела санкції проти племінника патріарха Кирила та інших священиків РПЦ

24 січня 2023, 00:39

РНБО ввела санкції проти племінника патріарха Кирила та інших священиків РПЦ

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти племінника патріарха Кирила Михайла Гундяєва та інших священиків Російської православної церкви.

Відповідний указ опублікваний на сайті голови держави.

Загалом у списку 22 представники РПЦ.

Зокрема, санкції введено проти настоятеля храму Казанської Ікони Божої Матері Олександра Булекова, керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона, протоієрея Андрія Ткачова, митрополита Клинського Леоніда.

Санкції включають блокування активів, заборону виведення капіталів за межі України, інші економічні обмеження, а також заборону на в'їзд на територію країни

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