СБУ задержала экс-беркутовца, который «сливал» позиции ВСУ в Донецкой области

Задержан экс-беркутовец, который «сливал» позиции ВСУ в Донецкой области. Фото: СБУ

Задержан бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции «Беркут», который передавал данные о боевых позициях украинских войск в Донецкой области оккупантам. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что злоумышленник в начале полномасштабного вторжения армии РФ в Украину поддержал российских захватчиков.

«После 24 февраля прошлого года он начал по собственной инициативе собирать информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка. Для этого объезжал местность и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск. Собранные сведения передавал своей дочери, проживающей во временно оккупированном Севастополе, в виде текстовых сообщений в мессенджере», - рассказали правоохранители, отметив, что полученную информацию дочь задержанного «сливала» своему знакомому – участнику оккупационной группировки РФ на полуострове.

В СБУ рассказали, что эти разведывательные данные требовались армии РФ для подготовки ракетных ударов по украинским объектам.

Кроме того, как рассказали правоохранители, экс-беркутовец предлагал знакомому дочери свою помощь в проведении диверсий против подразделений ВСУ. Для этого он просил предоставить ему соответствующее вооружение и боеприпасы.

«Во время задержания злоумышленника правоохранители обнаружили мобильный телефон и символику террористической организации «ДНР». На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в СБУ.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.