СБУ затримала екс-беркутівця, який «зливав» позиції ЗСУ у Донецькій області

Затримано екс-беркутівця, який «зливав» позиції ЗСУ в Донецькій області. Фото: СБУ

Затримано колишнього співробітника розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут», який передавав дані про бойові позиції українських військ у Донецькій області окупантам. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зазначається, що зловмисник на початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну підтримав російських загарбників.

«Після 24 лютого минулого року він розпочав з власної ініціативи збирати інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка. Для цього об’їжджав місцевість і приховано спостерігав за підрозділами українських військ. Зібрані відомості передавав своїй донці, яка проживає у тимчасово окупованому Севастополі, у вигляді текстових повідомлень у месенджері», - розповіли правоохоронці, зазначивши, що отриману інформацію дочка затриманого «зливала» своєму знайомому – учаснику окупаційного угруповання РФ на півострові.

У СБУ розповіли, що ці розвідувальні дані були потрібні армії РФ для підготовки ракетних ударів по українських об'єктах.

Крім того, як розповіли правоохоронці, екс-беркутівець пропонував знайомому дочці свою допомогу у проведенні диверсій проти підрозділів ЗСУ. Для цього він просив надати йому відповідне озброєння та боєприпаси.

«Під час затримання зловмисника правоохоронці виявили мобільний телефон та символіку терористичної організації «ДНР». На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - повідомили в СБУ.

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