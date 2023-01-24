На Бахмутском направлении пограничники уничтожили 8 оккупантов, а еще 13 ранили

На Бахмутском направлении пограничники уничтожили восемь оккупантов, а еще 13 ранили. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Российские войска пытались атаковать опорный пункт пограничников вблизи Бахмута. Враг несколько раз отправлял на это направление подкрепление. Артиллерия ВСУ и пограничники-минометчики разбили наемников, пока те разворачивались в атаку. Добили врага в стрелковом бою. Всего насчитали 8 убитых и 13 раненых оккупантов», - рассказали пограничники.

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