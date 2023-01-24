На Бахмутському напрямку прикордонники знищили 8 окупантів, а ще 13 поранили

На Бахмутському напрямку прикордонники знищили вісім окупантів, а ще 13 поранили. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Російські війська намагались атакувати опорний пункт прикордонників поблизу Бахмута. Ворог декілька разів відправляв на цей напрямок підкріплення. Артилерія ЗСУ та прикордонники-мінометники розбили найманців, поки ті розгорталися в атаку. Добили ворога у стрілецькому бою. Всього нарахували 8 вбитих та 13 поранених окупантів», - розповіли прикордонники.

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