Мэрия Мариуполя заказала охрану за 720 тысяч гривен на три месяца

Исполнительный комитет Мариупольского городского совета Мариуполя хочет заказать услуги по обеспечению охраны за 720 тысяч гривен сроком на три месяца — с 1 января до 31 марта 2023 года.



Соответствующий тендер размещен на портале публичных закупок Prozorro.



Указано, что услуги по охране будут предоставляться в городе Запорожье, где базируется исполком Мариуполя после оккупации города российскими войсками.



В техническом задании написано, что подрядчик, в частности, обязан: осуществлять мероприятия по охране общественной безопасности и порядка на объектах заказчика, а также на мероприятиях с его участием. Кроме того охрана должна будет обеспечивать безопасность заказчика по маршруту его передвижения и на месте пребывания и т.д.



Тендер был размещен исполкомом 6 января, подрядчики могли присылать предложения до 16 января включительно.



В Prozorro указано, что тендерное предложение прислал лишь один участник — Мариупольский межрайонный отдел управления полиции охраны в Донецкой области. На момент написания новости на Prozorro было указано, что идет «квалификация победителя» тендера — нужно «устранить несоответствия» до 24 января.



На тендер обратил внимание депутат Мариупольского горсовета Максим Бородин. Он предположил, что 720 тысяч гривен будут потрачены «на персональную охрану мэра Вадима Бойченко».



«Тогда возникает вопрос: возможно охрана нужна, чтобы не дать пообщаться с мэром тем мариупольцам, которые не очень рады мэру и которым есть что ему сказать?» — подчеркнул оппозиционный депутат.



Заместитель городского головы Мариуполя Денис Кочубей это отрицает.



«Это комплексная охрана, на одно здание, в котором работает муниципалитет, большая часть сотрудников, которые остались работать», — сказал он «Новостям Донбасса».



По словам Кочубея, в этом здании в Запорожье периодически проходят заседания исполкома.



«У нас периодически заседания исполнительного комитета там проходят офлайн. Когда проходят дни депутата, то есть собираются достаточно много участников, и депутаты подключаются онлайн. Но, тем не менее, это достаточно много людей [находится и в здании]», — пояснил он.



Также заместитель городского головы отметил, что в этом здании, которое планируют охранять, хранятся документы, персональная информация и доступ к определенным базам данным.



На вопрос НД, предполагают ли эти услуги персональную охрану мэра Бойченко, Кочубей ответил: «Это комплексные услуги охраны. Здесь не персонифицирован, не выделяется какой-то объект».



Также чиновник обратил внимание, что услуги охраны, по всей видимости, будет предоставлять полиция охраны, которая входит в структуру Нацполиции.



«Это в принципе абсолютная практика, распространенная по всей Украине. Получается, коммунальная структура платит деньги государственной структуре за эти услуги полиции фактически», — подчеркнул Кочубей.