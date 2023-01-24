Мерія Маріуполя замовила охорону за 720 тисяч гривень на три місяці

Виконавчий комітет Маріупольської міської ради Маріуполя хоче замовити послуги з забезпечення охорони за 720 тисяч гривень строком на три місяці — з 1 січня до 31 березня 2023 року.



Відповідний тендер розміщений на порталі публічних закупівель Prozorro.



Вказано, що послуги з охорони будуть надаватися в місті Запоріжжі, де базується виконком Маріуполя після окупації міста російськими військами.



У технічному завданні написано, що підрядник, зокрема, зобов'язаний: здійснювати заходи щодо охорони громадської безпеки та порядку на об'єктах замовника, а також на заходах з його участю. Крім того, охорона повинна буде забезпечувати безпеку замовника за маршрутом його пересування і на місці перебування і т.д.



Тендер був розміщений виконкомом 6 січня, підрядники могли надсилати пропозиції до 16 січня включно.



У Prozorro зазначено, що тендерну пропозицію надіслав лише один учасник – Маріупольський міжрайонний відділ управління поліції охорони в Донецькій області. На момент написання новини на Prozorro було зазначено, що триває «кваліфікація переможця» тендеру — треба «усунути невідповідності» до 24 січня.



На тендер звернув увагу депутат Маріупольської міскради Максим Бородін. Він припустив, що 720 тисяч гривень буде витрачено «на персональну охорону мера Вадима Бойченка».



«Тоді виникає питання: можливо охорона потрібна, щоб не дати поспілкуватися з мером тим маріупольцям, які не дуже раді меру і яким є що йому сказати?» — наголосив опозиційний депутат.



Заступник міського голови Маріуполя Денис Кочубей це заперечує.



«Це комплексна охорона, на одну будівлю, в якій працює муніципалітет, велика частина співробітників, які залишилися працювати», — сказав він «Новинам Донбасу».



За словами Кочубея, у цій будівлі у Запоріжжі періодично проходять засідання виконкому.



«У нас періодично засідання виконавчого комітету там проходять офлайн. Коли минають дні депутата, то збираються досить багато учасників, і депутати підключаються онлайн. Але, тим не менш, це досить багато людей [перебуває і у будівлі]»,— пояснив він.



Також заступник міського голови зазначив, що в цій будівлі, яку планують охороняты, зберігаються документи, персональна інформація та доступ до певних баз даних.



На питання НД, чи передбачають ці послуги персональну охорону мера Бойченка, Кочубей відповів: «Це комплексні послуги охорони. Тут не персоніфікований, не виділяється якийсь об'єкт».



Також чиновник звернув увагу, що послуги охорони, скоріш за все, надаватиме поліція охорони, яка входить до структури Нацполіції.



«Це в принципі абсолютна практика, поширена по всій Україні. Виходить, комунальна структура платить гроші державній структурі за ці послуги поліції фактично», — наголосив Кочубей.