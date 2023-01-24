«ДНР» сменила «мэра» Мариуполя. Теперь им стал экс-начальник милиции города

Оккупанты сменили главу оккупационной администрации Мариуполя. Им стал экс-начальник милиции города Олег Моргун. Соответствующий «указ» выпустил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Руководителем Новоазовской «районной администрации» стал Василий Овчаров, который ранее возглавлял районное «управление финансов».



Моргун весной 2014 года занимал должность и.о. начальника милиции Мариуполя. Затем он был задержан батальоном «Шахтерск» по подозрению в сепаратизме и передан прокураторе. Как отмечал нардеп Олег Ляшко, несмотря на неопровержимые доказательства причастности Моргуна к «ДНР», правоохранительные органы отпустили бывшего главу управления МВД Мариуполя.



После этого Моргун перешел на неподконтрольную территорию и открыто примкнул к боевикам.



В 2017 году украинский суд заочно приговорил Моргуна к 11 годам тюрьмы за участие в террористической организации. В марте 2018 года приговор вступил в силу.



В январе 2019 года Олег Моргун возглавил «администрацию» Новоазовского района. До этого он был «мэром» Ясиноватой при «ДНР».