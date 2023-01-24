Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирались и не собирается нападать на Беларусь. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и не вступила, несмотря на влияние кого-либо, в эту абсолютно позорную войну», - сказал он.



Зеленский также подчеркнул, что, по его мнению, большинство белорусов, включая военнослужащих РБ, не хотят нападать и идти с оружием на украинское общество, «чего нельзя сказать о российских военных, которые могут оказаться где-угодно».



Ранее незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью белорусскому информационному агентству «БЕЛТа» заявил, что якобы украинские власти предлагали ему заключить «пакт о ненападении». Параллельно он заявил о якобы продолжающихся «угрозах» Минску со стороны западных стран.