Україна не збиралася і не збирається нападати на Білорусь — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не збиралася і не збирається нападати на Білорусь. Про це він сказав на прес-конференції у Києві з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе, передає «Інтерфакс-Україна».



«Ми не збиралися і не збираємось нападати на Білорусь. Це головний сигнал від усього українського народу до білоруського народу. Для нас дуже важливо, щоб Білорусь не втратила своєї незалежності і не вступила, незважаючи на вплив будь-кого, в цю абсолютно ганебну війну», - сказав він.



Зеленський також підкреслив, що, на його думку, більшість білорусів, включаючи військовослужбовців РБ, не хочуть нападати та йти зі зброєю на українське суспільство, «чого не можна сказати про російських військових, які можуть виявитися будь-де».



Раніше незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю білоруському інформаційному агентству «БЕЛТа» заявив, що нібито українська влада пропонувала йому укласти «пакт про ненапад». Паралельно він заявив про «загрози» Мінська, що нібито продовжуються, з боку західних країн.