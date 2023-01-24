В Бердянске взорвался автомобиль

В оккупированном Бердянске днем взорвался автомобиль. Об этом сообщил член «главного совета» оккупационной «администрации» Запорожской области Владимир Рогов.



«На улице Руденко возле школы №5 взорван автомобиль "ВАЗ", принадлежащий местной предпринимательнице Валентине Мамай, которая, по предварительной информации находилась в момент взрыва в автомобиле. На месте работают правоохранительные органы и сотрудники МЧС», — заявил Рогов.

Как отмечают украинские Telegram-каналы, Валентина Мамай — владелица приюта для животных — одной из первых начала контактировать с оккупантами.



Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, Валентина Мамай не погибла в результате взрыва. Сейчас она находится в больнице. По его словам, женщина принимала участие в организации «референдума», помогая оккупантам.



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