Посол: Прорабатывается вопрос организации «гуманитарного» коридора для освобождения пленных украинцев

Прорабатывается вопрос возможности организации «гуманитарного» коридора для освобождения военнопленных и захваченных РФ гражданских. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар во время брифинга, передает «Интерфакс-Украина».



«На прошлой неделе был визит нашего омбудсмена. Провели ряд переговоров в двустороннем и трехстороннем форматах. Сейчас прорабатывается вопрос о возможности организации так называемого "гуманитарного" коридора, через который можно было бы многих наших военнопленных, раненых военнопленных, захваченных РФ гражданских освободить с помощью посредничества Турции» - сказал он.



По словам посла, обрабатываются механизмы, как это можно осуществить: через территорию Турции, или при посредничестве турецкой стороны.



Боднар напомнил о проведенном 20 января телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также о разговоре турецкого лидера с президентом РФ.



«Эти темы обсуждались. И посредническая роль Турции может быть еще больше увеличена. Но пока что это в процессе. Пока что процесс идет в закрытом формате. Давайте подождем результатов, чтобы понимать, насколько это может сработать, и быть эффективным для освобождения наших людей. Для нас это приоритет», - подчеркнул посол.