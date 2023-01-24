Посол: Працюємо над питанням організації «гуманітарного» коридору для звільнення полонених українців

Опрацьовується питання можливості організації «гуманітарного» коридору для звільнення військовополонених і захоплених РФ цивільних. Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар під час брифінгу, передає «Інтерфакс-Україна».



«Минулого тижня був візит нашого омбудсмена. Провели низку переговорів у двосторонньому та тристоронньому форматах. Зараз опрацьовується питання щодо можливості організації так званого "гуманітарного" коридору, через який можна було б багатьох наших військовополонених, поранених військовополонених, захоплених РФ громадянських звільнити за допомогою посередництва Туреччини» - сказав він.



За словами посла, обробляються механізми, як це можна здійснити: через територію Туреччини, або за посередництвом турецької сторони.



Боднар нагадав про проведену 20 січня телефонну розмову між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, а також про розмову турецького лідера з президентом РФ.



«Ці теми було обговорено. І посередницька роль Туреччини може бути ще більшою. Але поки що це у процесі. Поки що процес триває у закритому форматі. Давайте зачекаємо на результати, щоб розуміти, наскільки це може спрацювати, і бути ефективним для звільнення наших людей. Для нас це пріоритет», - наголосив посол.