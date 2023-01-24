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Зеленский уволил руководителей пяти областей и назначил нового замглавы ОП

Обновлено
24 января 2023, 21:11

Зеленский уволил руководителей пяти областей и назначил нового замглавы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей пяти областей. Опубликованы соответствующие указы.

В частности, в соответствии с документами, с занимаемых должностей уволены главы:

  • Киевской областной военной администрации — Алексей Кулеба;
  • Днепропетровской ОВА — Валентин Резниченко;
  • Запорожской ОВА — Александр Старух;
  • Сумской ОВА — Дмитрий Живицкий;
  • Херсонской ОВА — Ярослав Янушевич.

Еще одним своим указом Зеленский назначенил Алексея Кулебу заместителем руководителя Офиса президента. Сегодня ранее Кирилл Тимошенко был уволен с должности замглавы ОП.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительства принят ряд кадровых решений. Кабмин поддержал проекты указов президента Украины об увольнении глав пяти областей.

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