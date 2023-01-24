Зеленский уволил руководителей пяти областей и назначил нового замглавы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей пяти областей. Опубликованы соответствующие указы.
В частности, в соответствии с документами, с занимаемых должностей уволены главы:
Еще одним своим указом Зеленский назначенил Алексея Кулебу заместителем руководителя Офиса президента. Сегодня ранее Кирилл Тимошенко был уволен с должности замглавы ОП.
Напомним, на сегодняшнем заседании правительства принят ряд кадровых решений. Кабмин поддержал проекты указов президента Украины об увольнении глав пяти областей.