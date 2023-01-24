Зеленский уволил руководителей пяти областей и назначил нового замглавы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей пяти областей. Опубликованы соответствующие указы.



В частности, в соответствии с документами, с занимаемых должностей уволены главы:

Киевской областной военной администрации — Алексей Кулеба;

Днепропетровской ОВА — Валентин Резниченко;

Запорожской ОВА — Александр Старух;

Сумской ОВА — Дмитрий Живицкий;

Херсонской ОВА — Ярослав Янушевич.

Еще одним своим указом Зеленский назначенил Алексея Кулебу заместителем руководителя Офиса президента. Сегодня ранее Кирилл Тимошенко был уволен с должности замглавы ОП.



Напомним, на сегодняшнем заседании правительства принят ряд кадровых решений. Кабмин поддержал проекты указов президента Украины об увольнении глав пяти областей.