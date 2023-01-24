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Зеленський звільнив лідерів п'яти регіонів і призначив нового заступника керівника ОП

Оновлено
24 січня 2023, 21:11

Зеленський звільнив лідерів п'яти регіонів і призначив нового заступника керівника ОП

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівників п'яти областей. Опубліковано відповідні укази.

Зокрема, відповідно до документів, із займаних посад звільнено очільників:

  • Київської обласної військової адміністрації — Олексія Кулебу;
  • Дніпропетровської ОВА — Валентина Резніченка;
  • Запорізької ОВА — Олександра Старуха;
  • Сумської ОВА — Дмитра Живицького;
  • Херсонської ОВА — Ярослава Янушевича.

Ще одним своїм указом Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента. Сьогодні раніше Кирило Тимошенко було звільнено з посади заступника голови ОП.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряду ухвалено низку кадрових рішень. Кабмін підтримав проєкти указів президента України про звільнення очільників п'яти областей.

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