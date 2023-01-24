Зеленський звільнив лідерів п'яти регіонів і призначив нового заступника керівника ОП

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівників п'яти областей. Опубліковано відповідні укази.
Зокрема, відповідно до документів, із займаних посад звільнено очільників:
Ще одним своїм указом Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента. Сьогодні раніше Кирило Тимошенко було звільнено з посади заступника голови ОП.
Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряду ухвалено низку кадрових рішень. Кабмін підтримав проєкти указів президента України про звільнення очільників п'яти областей.