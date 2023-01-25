На Донетчине из-за обстрелов ранены 10 человек

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены десять мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Пятеро гражданских ранены в Константиновке, двое — в Торецке, по одному — в Великой Новоселке, Авдеевке и Красногоровке.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1319 мирных жителей. 2889 человек получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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