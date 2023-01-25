На Донеччині через обстріли поранено 10 осіб

На підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено десятьох мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



П'ятеро цивільних поранені в Костянтинівці, двоє — у Торецьку, по одному — у Великій Новосілці, Авдіївці та Красногорівці.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого в Донецькій області через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1319 мирних жителів. 2889 осіб дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також:



