Двоє британців загинули під час спроби евакуації мешканки Соледара, повідомили їхні сім'ї

Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі. Фото: SkyNews

Волонтери з Великобританії Крістофер Перрі та Ендрю Бегшо загинули на початку січня під час інтенсивних боїв за Соледар між українськими та російськими військами під час спроби «гуманітарної евакуації». Про це йдеться у заяві сімей Перрі та Бегшо, передає SkyNews.



Британці зникли безвісти 7 січня. У заяві сім'ї Бегшо говориться, що в їхній автомобіль влучив артилерійський снаряд, коли вони намагалися врятувати жінку похилого віку.



У заяві, опублікованій від імені сім'ї 28-річного Перрі, сказано: «Його безкорислива рішучість допомагати старим, молодим та знедоленим змушує нас та його велику родину надзвичайно пишатися».



«Ми ніколи не думали, що прощатимемося з Крісом, коли у нього попереду було таке повне життя. Він був дбайливим сином, чудовим братом, найкращим другом для багатьох і люблячим партнером для Ольги»,— наголошується в заяві сім'ї.



Також зазначається, що Перії опинився в Україні в березні, «у найтемніший час початку російського вторгнення», і «допоміг тим, хто найбільше цього потребував, врятував понад 400 життів і безліч покинутих тварин». Також зазначається, що 47-річний Бегшоу, мешканець Нової Зеландії, знаходився в Україні для надання допомоги у доставці гуманітарної допомоги.



«Ендрю самовіддано пішов на великий особистий ризик і врятував багато життів; ми любимо його і дуже пишаємось тим, що він зробив», — йдеться у заяві його сім'ї.



Вони розповіли, що Бегшо був науковим дослідником у галузі генетики, але з квітня минулого року працював волонтером в Україні. У нього залишилися брат, дві сестри та сім племінників та племінниць.



«Ми маємо намір, щоб його смерть не була марною. Ми серед багатьох батьків, які сумують про смерть своїх синів та дочок. Ми закликаємо цивілізовані країни світу зупинити цю аморальну війну і допомогти українцям позбавити свою батьківщину від агресора», — наголошується в заяві сім'ї Бегшо.



9 січня в російській «ЧВК Вагнера» заявили про зброї тіла Крістофера Перрі.