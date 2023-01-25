Оккупанты ударили по больнице в Краматорске и по Константиновке

Жители Краматорска Донецкой области сообщают о нескольких взрывах.



В местных Telegram-пабликах пишут, что «прилетов» было как минимум два.

Мэр города Александр Гончаренко подтвердил, что российские оккупанты нанесли удар. Он также призвал всех находиться в укрытиях.



В Константиновке также сообщают о взрывах.

Обновлено. 25 января российская армия обстреляла медицинское учреждение в Краматорске. Об этом Гончаренко рассказал в комментарии «Суспільному».



«Ударили по медицинскому учреждению, тип ракеты еще не установлен. В больнице выбито более половины окон», — уточнил он.



По словам Гончаренко, травмированных и погибших нет.

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