Окупанти вдарили по лікарні у Краматорську та по Костянтинівці

Жителі Краматорська Донецької області повідомляють про кілька вибухів.



У місцевих Telegram-пабліках пишуть, що «прильотів» було щонайменше два.

Мер міста Олександр Гончаренко підтвердив, що російські окупанти завдали удару. Він також закликав усіх перебувати в укриттях.



У Костянтинівці також повідомляють про вибухи.

Оновлено. 25 січня російська армія обстріляла медичний заклад у Краматорську. Про це Гончаренко розповів у коментарі «Суспільному».



«Вдарили по медичному закладу, тип ракети ще не встановлено. У лікарні вибито понад половину вікон», — уточнив він.



За словами Гончаренка, травмованих і загиблих немає.

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