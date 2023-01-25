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Кладбище ЧВК «Вагнера» за два месяца увеличилось в семь раз — The New York Times

25 января 2023, 17:28

Кладбище ЧВК «Вагнера» за два месяца увеличилось в семь раз — The New York Times

Кладбище ЧВК «Вагнера» за два месяца увеличилось в семь раз — The New York Times

Кладбище в станице Бакинской Краснодарского края РФ, на котором хоронят ликвидированных в Украине наемников ЧВК «Вагнера», за два месяца увеличилось в семь раз. Об этом этом свидетельствуют спутниковые снимки Maxar Technologies, пишет The New York Times.

«На спутниковом снимке, сделанном 24 января, видно около 170 захоронений в районе кладбища, где хоронят бойцов «Вагнера», и это количество увеличилось почти в семь раз по сравнению с тем, что было видно на спутниковых снимках всего два месяца назад», - говорится в публикации.

Данные о существовании могил впервые обнародовал в декабре Виталий Вотановский, активист и бывший офицер военно-воздушных сил России.

Вотановский рассказал The Times, что он посещает кладбища с тем, чтобы задокументировать случаи гибели россиян во время боевых действий в Украине. Отмечается, что местонахождение кладбища могло бы остаться неизвестным, если бы местные жители не сообщили ему, что территория используется для захоронения «вагнеровцев».

Местные жители отмечают, что погибших может быть больше, поскольку часть бойцов кремирована. The Times проверила 21 памятную стену в часовне у кладбища.

«Каждая стена содержит 42 отсека, что свидетельствует о том, что сотни погибших бойцов Вагнера либо похоронены, либо, по крайней мере, увековечены в часовне. Непонятно, были ли все эти бойцы убиты в Украине или где-нибудь, но кадры все равно дают редкий взгляд на масштабы потерь Вагнера», – говорится в материале издания.

По данным США потери «вагнеровцев» составляют тысячи, среди которых 90% – бывшие заключенные. Также отмечается, что как минимум 16 имен и дат рождения на надгробиях появились в онлайн-базах данных людей, осужденных за преступления в России. Издание предполагает, что это могут быть погибшие под Бахмутом или Соледаром.

Через десять дней после того, как Вотановский обнародовал местонахождение кладбища, прокремлевские СМИ опубликовали несколько видео, на которых показано, как Пригожин возлагает цветы к одной из могил. Также видны ряды свежевырытых могил, каждая из которых украшена венками в форме и цветах логотипа Вагнера.

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