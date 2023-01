Цвинтар ПВК «Вагнера» за два місяці збільшився у сім разів — The New York Times

Цвинтар, на якому ховають найманців ПВК «Вагнера». Скріншот

Цвинтар у станиці Бакинського Краснодарського краю РФ, на якому ховають вбитих в Україні найманців ПВК «Вагнера», за два місяці збільшився у сім разів. Про це свідчать супутникові знімки Maxar Technologies, пише The New York Times.



«На супутниковому знімку, зробленому 24 січня, видно близько 170 поховань у районі цвинтаря, де ховають бійців «Вагнера», і ця кількість збільшилася майже в сім разів порівняно з тим, що було видно на супутникових знімках лише два місяці тому», - йдеться у публікації.



Дані про існування могил уперше оприлюднив у грудні Віталій Вотановський, активіст та колишній офіцер військово-повітряних сил Росії.



Вотановський розповів The Times, що він відвідує цвинтарі для того, щоб задокументувати випадки загибелі росіян під час бойових дій в Україні. Зазначається, що місцезнаходження цвинтаря могло б залишитися невідомим, якби місцеві жителі не повідомили йому, що територія використовується для поховання вагнерівців.

Місцеві жителі зазначають, що загиблих може бути більше, оскільки частину бійців кремовано. The Times перевірила 21 пам'ятну стіну у каплиці біля цвинтаря.



«Кожна стіна містить 42 відсіки, що свідчить про те, що сотні загиблих бійців Вагнера або поховані, або принаймні увічнені в каплиці. Незрозуміло, чи всі ці бійці були вбиті в Україні чи десь, але кадри все одно дають рідкісний погляд на масштаби втрат Вагнера», – йдеться у матеріалі видання.



За даними США, втрати «вагнерівців» становлять тисячі, серед яких 90% – колишні в'язні. Також зазначається, що щонайменше 16 імен та дат народження на надгробках з'явилися в онлайн-базах даних людей, засуджених за злочини в Росії. Видання передбачає, що це можуть бути загиблі під Бахмутом чи Соледаром.



Через десять днів після того, як Вотановський оприлюднив місцезнаходження цвинтаря, прокремлівські ЗМІ опублікували кілька відео, на яких показано, як Пригожин покладає квіти на одну з могил. Також видно ряди свіжовиритих могил, кожна з яких прикрашена вінками у формі та кольорах логотипу Вагнера.