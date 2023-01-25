ЕСПЧ признал дату начала российской оккупации на Донбассе

Европейский суд по правам человека принял решение, что рассмотрение жалоб против России по нарушениям прав человека на территориях Востока Украины, которые находились под фактическим контролем России, в ее юрисдикции. Об этом объявила президент ЕСПЧ Шиофра О'Лири во время заседания суда, пишет «Украинская правда».



Судья зачитала краткую версию решения суда о совместной жалобе правительств «Украины и Нидерландов против Российской Федерации».



Россия во время рассмотрения дела отрицала возможность рассмотрения дела, заявляя, что речь идет о территории Украины, которой руководили сепаратисты. Украина настаивала, что речь идет о фактически оккупированной Россией территорией (в терминологии ЕСПЧ – территория «под эффективным контролем»).



«Суд отклонил возражение России единодушно… Суд единодушно решил, что с 11 мая 2014 года события подпадают под юрисдикцию суда», – объяснила О'Лири.



Территории, захваченные сепаратистами, находились под контролем Российской Федерации, подчеркнула судья.



Таким образом, суд перешел к рассмотрению дела по существу по большинству позиций жалобы от Украины.