ЄСПЛ визнав дату початку російської окупації на Донбасі

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, що розгляд скарг проти Росії щодо порушень прав людини на територіях Сходу України, які перебували під фактичним контролем Росії, у її юрисдикції. Про це оголосила президентка ЄСПЛ Шіофра О'Лірі під час засідання суду, пише «Українська правда».



Суддя зачитала коротку версію рішення суду щодо спільної скарги урядів «України та Нідерландів проти Російської Федерації».



Росія під час розгляду справи заперечувала можливість розгляду справи, заявляючи, що йдеться про територію України, якою керували сепаратисти. Україна наполягала, що йдеться про фактично окуповану Росією територію (у термінології ЄСПЛ – територія «під ефективним контролем»).



«Суд відхилив заперечення Росії одностайно… Суд одностайно вирішив, що з 11 травня 2014 року події підпадають під юрисдикцію суду», – пояснила О'Лірі.



Території, захоплені сепаратистами, перебували під контролем Російської Федерації, наголосила суддя.



Таким чином, суд перейшов до розгляду справи по суті щодо більшості позицій скарги від України.