В Угледаре снарядами армии РФ повреждено семнадцать домов

Армия РФ атаковала несколько населенных пунктов Донецкой области в тылу и на фронте. Фото: Павел Кириленко

В четвертый раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты обстреляли больницу в Ивановке под Краматорском — в ней было 20 пациентов, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также он рассказал, что на Волновахском направлении было повреждено 17 домов в Угледаре, 8 в Богоявленке, также оккупанты били по Пречистовке и Новоукраинке.

«На Донецком направлении накануне россияне обстреляли Курахово и Дачное из «Смерчей» — в селе повреждены двухэтажка и гараж. В Авдеевке ночью были многочисленные одиночные обстрелы и один массированный артобстрел, на утро — обстрелы из артиллерии, «Градов» и авиаракетами», - написал Кириленко.

По его информации, на Горловском направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Бахмуте, а в Парасковеевке были ранены 4 человека, повреждены 6 домов, в Васюковке 4 дома, в Никифоровке — еще 1. Под обстрелы, как рассказал Кириленко, попали окрестности Часовоярской общины и Иванополья Константиновской общины.

«Также накануне россияне наносили удары по городам в относительном тылу: в Славянске повреждено 2 дома, в Покровске — территорию предприятия», - рассказал глава Донецкой ОВА.

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