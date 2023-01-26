У Вугледарі снарядами армії РФ пошкоджено сімнадцять будинків

Армія РФ атакувала кілька населених пунктів Донецької області у тилу та на фронті. Фото: Павло Кириленко

Учетверте з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти обстріляли лікарню в Іванівці під Краматорськом — у ній було 20 пацієнтів, ніхто не постраждав. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також він розповів, що на Волноваському напрямку було пошкоджено 17 будинків у Вугледарі, 8 у Богоявленці, також окупанти били по Пречистівці та Новоукраїнці.

«На Донецькому напрямку напередодні росіяни обстріляли Курахове і Дачне зі Смерчів — у селі пошкоджено двоповерхівку і гараж. В Авдіївці впродовж ночі були численні поодинокі обстріли та один масований артобстріл, на ранок — обстріли з артилерії, Градів та авіаракетами», - написав Кириленко.

За його інформацією, на Горлівському напрямку 1 особа загинула та 1 поранена у Бахмуті, а у Парасковіївці було поранено 4 особи, пошкоджено 6 будинків, у Васюківці 4 будинки, у Никифорівці — ще 1. Під обстріли, як розповів Кириленко, потрапили околиці Часовоярської громади та Іванопілля Костянтинівської громади.

«Також напередодні росіяни завдавали ударів по містах у відносному тилу: у Слов'янську пошкоджено 2 будинки, у Покровську — територію підприємства», - розповів голова Донецької ОВА.

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