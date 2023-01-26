Из-за усиления боевых действий в Донецке стало больше бродячих собак

В оккупированном Донецке в прошлом году отловили и стерилизовали 2200 бродячих собак. На улицах часто оказывались породистые животные. Об этом сообщает сепаратистский сайт «ДАН».



Отловом занимается предприятие «Животные в городе». Отмечается, что снова на улицы были отпущены 26% стерилизованных собак, остальные — пристроены.

«На ситуации с уличными животными сказалось усиление боев, особенно там, где более обстреливаемые районы — Петровский, Кировский, Киевский. Животные могут с той территории перебегать в менее обстреливаемые районы — бегут и в Ворошиловский, и в Пролетарский, и в Буденновский. Еще очень много людей выкидывают своих животных на улицу. У нас в прошлом году были и алабаи, и стаффы, овчарки, лайки. Такие случаи участились, больше стало домашних собак, породистых», — рассказала глава предприятия Александра Гавриш.



По ее словам, организация отлавливает бродячих или агрессивных животных по обращениям жителей. Затем их обследуют, стерилизуют, прививают, выдерживают на двухнедельном карантине. Если за это время для собаки найдутся хозяева, то она отправится в новый дом, если нет — то в прежнюю среду обитания. В вольерах предприятия могут одновременно разместиться до 300 животных, но все зависит от обстоятельств и поведения питомцев: если животное агрессивное, оно будет сидеть отдельно, если речь идет о своре собак, то их, вероятнее всего, поселят вместе.



Проведенные в прошлом году лабораторные исследования не выявили у отловленных собак случаев бешенства.