Через посилення бойових дій у Донецьку побільшало бродячих собак

В окупованому Донецьку минулого року відловили та стерилізували 2200 бродячих собак. На вулицях часто опинялися породисті тварини. Про це повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».



Виловом займається підприємство «Тварини в місті». Зазначається, що знову на вулиці було відпущено 26% стерилізованих собак, решту — прилаштовано.



«На ситуації з вуличними тваринами позначилося посилення боїв, особливо там, де райони, які більше обстрілюють, — Петровський, Кіровський, Київський. Тварини можуть із тієї території перебігати в менш обстрілювані райони — тікають і у Ворошиловський, і в Пролетарський, і в Будьоннівський. Ще дуже багато людей викидають своїх тварин на вулицю. У нас торік були й алабаї, і стафи, вівчарки, лайки. Такі випадки почастішали, більше стало домашніх собак, породистих», — розповіла очільниця підприємства Олександра Гавриш.



За її словами, організація відловлює бродячих або агресивних тварин за зверненнями жителів. Потім їх обстежують, стерилізують, прищеплюють, витримують на двотижневому карантині. Якщо за цей час для собаки знайдуться господарі, то він вирушить у новий дім, якщо ні — то в колишнє середовище проживання. У вольєрах підприємства можуть одночасно розміститися до 300 тварин, але все залежить від обставин і поведінки вихованців: якщо тварина агресивна, вона сидітиме окремо, якщо йдеться про зграю собак, то їх, найімовірніше, поселять разом.



Проведені минулого року лабораторні дослідження не виявили у відловлених собак випадків сказу.