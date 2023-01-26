Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

Через посилення бойових дій у Донецьку побільшало бродячих собак

26 січня 2023, 12:25

Через посилення бойових дій у Донецьку побільшало бродячих собак

В окупованому Донецьку минулого року відловили та стерилізували 2200 бродячих собак. На вулицях часто опинялися породисті тварини. Про це повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».

Виловом займається підприємство «Тварини в місті». Зазначається, що знову на вулиці було відпущено 26% стерилізованих собак, решту — прилаштовано.

«На ситуації з вуличними тваринами позначилося посилення боїв, особливо там, де райони, які більше обстрілюють, — Петровський, Кіровський, Київський. Тварини можуть із тієї території перебігати в менш обстрілювані райони — тікають і у Ворошиловський, і в Пролетарський, і в Будьоннівський. Ще дуже багато людей викидають своїх тварин на вулицю. У нас торік були й алабаї, і стафи, вівчарки, лайки. Такі випадки почастішали, більше стало домашніх собак, породистих», — розповіла очільниця підприємства Олександра Гавриш.

За її словами, організація відловлює бродячих або агресивних тварин за зверненнями жителів. Потім їх обстежують, стерилізують, прищеплюють, витримують на двотижневому карантині. Якщо за цей час для собаки знайдуться господарі, то він вирушить у новий дім, якщо ні — то в колишнє середовище проживання. У вольєрах підприємства можуть одночасно розміститися до 300 тварин, але все залежить від обставин і поведінки вихованців: якщо тварина агресивна, вона сидітиме окремо, якщо йдеться про зграю собак, то їх, найімовірніше, поселять разом.

Проведені минулого року лабораторні дослідження не виявили у відловлених собак випадків сказу.

Читайте також:

У Краматорську снаряд розірвався біля притулку для тварин, розбито будки для собак

Ще за темою

Інше
Війна Собаки Бродячі тварини
Організації
ДНР
Місця
Донецьк

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:25
Через посилення бойових дій у Донецьку побільшало бродячих собак
11:50
У Кремінній та Рубіжному через вибухи постраждали десятки окупантів — Луганська ОВА
10:35
«ДНР»: У Донецьку вранці через обстріл поранено жінку та дитину
23:00
Головні події в окупації 25 січня
22:05
«ЛНР» показала наслідки обстрілу Кремінної та Рубіжного
20:50
ЗСУ: У Горлівці окупанти загрожують людям звільненнями за відмову отримати паспорт РФ
16:20
У Криму по ТБ показали виступ Зеленського
15:44
Путін підтримав ідею відправити студентські будзагони на окуповані території
15:15
Горлівку повністю знеструмлено, заявили у «ДНР»
15:03
«ДНР»: Донеччанин отримав поранення під час обстрілу
12:00
Деокупація Луганської області, можливо, буде найважчою в Україні — Гайдай
10:32
«ДНР» повідомила, скільки людей постраждали від обстрілів за добу
09:27
У РФ мобілізують на війну депортованих з України чоловіків, у тому числі й ув'язнених
23:32
Головні події в окупації 24 січня
20:40
Росія вирішила організувати в окупації виправні колонії
Всі новини
12:57
Окупанти вдарили по адмінбудівлі на Херсонщині, є загиблий і постраждалі
12:41
Туреччина поставить Україні плавучі електростанції
12:39
Евакуація та доставка гумдопомоги тим, хто залишився: У поліції показали Бахмут
12:25
Через посилення бойових дій у Донецьку побільшало бродячих собак
12:22
Україні потрібні ракети більшої дальності — ГУР МОУ
11:50
У Кремінній та Рубіжному через вибухи постраждали десятки окупантів — Луганська ОВА
11:43
«ДНР»: На вулицях Вугледара бої не точаться, в ситуації немає «критичних змін»
11:27
Обстріли Херсонщини: Двоє загиблих і п'ятеро поранених
10:54
Війська РФ обстріляли 16 населених пунктів Донецької області за добу
10:35
«ДНР»: У Донецьку вранці через обстріл поранено жінку та дитину
10:13
У Вугледарі снарядами армії РФ пошкоджено сімнадцять будинків
10:03
Масований ракетний удар: Працює ППО, в Києві — вибухи, є загиблий і постраждалі
09:50
Два потяги затримуються через знеструмлення окремих ділянок — «Укрзалізниця»
09:39
Слов'янськ уночі потрапив під обстріл, вибуховою хвилею пошкоджено будинки
08:55
Армія РФ вночі вдарила по Куп'янську ракетою «С-300»
Всі новини
ВІДЕО
У Росії закінчуються ракети, каже українська розвідка. Чи буде менше обстрілів? ► У Росії закінчуються ракети, каже українська розвідка. Чи буде менше обстрілів? ►
25 січня, 23:24
Часів Яр після обстрілу. Як виживають місцеві жителі ► Часів Яр після обстрілу. Як виживають місцеві жителі ►
24 січня, 22:59
Армія РФ обстріляла Костянтинівку, поранила чотирьох мирних жителів. Фото: Павло Кириленко Війська РФ обстріляли Костянтинівку, поранили чотирьох мирних жителів
24 січня, 12:57

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама