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В ВСУ назвали потери оккупантов в боях за Бахмут

26 января 2023, 14:52

В ВСУ назвали потери оккупантов в боях за Бахмут

В районе Бахмута российские оккупанты ежедневно теряют батальон убитыми. Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, передает Military Media Center.

«Враг пытается осуществить прорыв на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлении. Только на бахмутском участке фронта произошло 199 обстрелов, 35 боевых столкновений. Однако наши Силы обороны не дали врагу достичь успеха», — сказал он.

По словам Череватого, в направлении Марьинки, Угледара, Павловки оккупанты пытались вести активные действия, провели 28 штурмов за сутки, совершили 264 обстрела, потеряв 141 человека убитыми, 165 — ранеными.

«Только за минувшие сутки, 25 января, по данным Генштаба, враг потерял убитыми 600-700 человек, то есть почти батальон. Это не считая раненых. За два месяца попыток прорвать нашу оборону потери противника соизмеримы с двумя Чеченскими войнами», — пояснил спикер.

По его словам, военно-политическое руководство захватчиков поставило себе цель, которую можно подать как определенное достижение, — оккупацию Луганской и Донецкой областей. И показать это как промежуточные цели так называемой «СВО». Чтобы продвигаться дальше, в том числе на Славянск, Краматорск, Покровск, им важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута, Угледара.

«Враг очень удачно вел информационные операции с целью вбросить смятение и уныние в наше общество и поднять настроение в российском обществе», — сказал Череватый.

В то же время он напомнил, что оккупанты по-прежнему не могут прорвать украинскую оборону.

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