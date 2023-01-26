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У ЗСУ назвали втрати окупантів у боях за Бахмут

26 січня 2023, 14:52

У ЗСУ назвали втрати окупантів у боях за Бахмут

У районі Бахмута російські окупанти щодня втрачають батальйон убитими. Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, передає Military Media Center.

«Ворог намагається здійснити прорив на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямку. Лише на бахмутській ділянці фронту відбулося 199 обстрілів, 35 бойових зіткнень. Однак наші Сили оборони не дали ворогу досягти успіху», — сказав він.

За словами Череватого, у напрямку Мар'їнки, Вугледара, Павлівки окупанти намагалися вести активні дії, провели 28 штурмів за добу, здійснили 264 обстріли, втративши 141 особу вбитими, 165 — пораненими.

«Лише за минулу добу, 25 січня, за даними Генштабу, ворог втратив убитими 600-700 осіб, тобто майже батальйон. Це не рахуючи поранених. За два місяці спроб прорвати нашу оборону втрати противника можна порівняти з двома Чеченськими війнами», — пояснив спікер.

За його словами, військово-політичне керівництво загарбників поставило собі за мету, яку можна подати як певне досягнення, — окупацію Луганської та Донецької областей. І показати це як проміжні цілі так званої «СВО». Щоб просуватися далі, зокрема на Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, їм важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута, Вугледара.

«Ворог дуже вдало вів інформаційні операції з метою вкинути сум'яття та зневіру в наше суспільство й підняти настрій у російському суспільстві», — сказав Череватий.

Водночас він нагадав, що окупанти, як і раніше, не можуть прорвати українську оборону.

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