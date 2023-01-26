Медики 73 больниц в оккупации получают украинскую зарплату — Минздрав

На оккупированных территориях Украины 73 медицинских учреждения получают финансирование из украинского бюджета для выплаты зарплат медикам. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.



«Наша позиция в отношении медиков, которые сейчас работают на территориях, находящихся во временной оккупации — неизменна. Это украинские врачи и медицинские сестры. Они спасают жизни и лечат украинских пациентов. Следовательно, они должны получать украинскую заработную плату», — отметил министр.



Сейчас Национальная служба здоровья продолжает процесс контрактирования медучреждений, которые находятся на временно оккупированных территориях. В частности, свои предложения подали 73 медицинские учреждения, которые работают в оккупации на территории Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.



«Мы держим связь с львиной долей медицинских учреждений, находящихся во временной оккупации. В 2023 году каждому медучреждению, с руководством которого установлена надлежащая связь и которое заключит контракт с НСЗУ, будут перечисляться средства в размере месячного фонда оплаты труда», — пояснил Ляшко.



В министерстве также сообщили, что в 2023 году в Программу медицинских гарантий добавлен новый пакет «Обеспечение сохранения кадрового потенциала для оказания медицинской помощи населению, которое находится на территории, находящейся во временной оккупации». Пакет дает возможность выплатить зарплату медицинским работникам в больницах, которые находятся на временно оккупированных россиянами территориях.

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