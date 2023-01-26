Медики 73 лікарень в окупації отримують українську зарплату — МОЗ

На окупованих територіях України 73 медичні установи отримують фінансування з українського бюджету для виплати зарплат медикам. Про це повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.



«Наша позиція щодо медиків, які зараз працюють на територіях, які перебувають у тимчасовій окупації, — незмінна. Це українські лікарі та медичні сестри. Вони рятують життя й лікують українських пацієнтів. Отже, вони мають отримувати українську заробітну плату», — зазначив міністр.



Наразі Національна служба здоров'я продовжує процес контрактування медзакладів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, свої пропозиції подали 73 медичні заклади, які працюють в окупації на території Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей.



«Ми тримаємо зв'язок із левовою часткою медичних закладів, які перебувають у тимчасовій окупації. У 2023 році кожному медзакладу, з керівництвом якого встановлено належний зв'язок і який укладе контракт із НСЗУ, будуть перераховуватися кошти в розмірі місячного фонду оплати праці», — пояснив Ляшко.



У міністерстві також повідомили, що 2023 року до Програми медичних гарантій додано новий пакет «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, що перебуває в тимчасовій окупації». Пакет дає можливість виплатити зарплату медичним працівникам у лікарнях, які знаходяться на тимчасово окупованих росіянами територіях.

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