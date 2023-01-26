США вводят санкции против российских юридических и физлиц, связанных с ЧВК «Вагнера»

Соединенные Штаты ввели санкции против российских юридических и физических лиц, связанных с ЧВК «Вагнера». При этом Вашингтон признал ЧВК международной преступной организацией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.



В списке - шесть человек и 12-ти организаций, где кроме непосредственно ЧВК «Вагнера», глава Федеральной службы исполнения наказаний РФ в Туле Иван Прокопенко. По данным СМИ, он принимает участие или оказывал поддержку вербовке солдат в ЧВК «Вагнера».



Новые ограничения вводятся против судоремонтных предприятий, структур и лиц, вице-премьера РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова, а также против 4 структур, связанных с холдингом «Интеррос» Владимира Потанина.



Так, санкции были введены в отношении:

АО Terra Tech – российской компании, поставляющей снимки, полученные с коммерческих спутников, а также аэрофотоснимки, полученные с помощью беспилотных систем.

Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD (Spacety China) - компания, базирующаяся в Китае, которая предоставила Terra Tech спутниковые снимки, сделанные по технологии SAR (радаров с синтезированной апертурой) над территорией Украины.

Spacety Luxembourg SA (Spacety Luxembourg), дочерней компании Spacety China в Люксембурге, и АО «БАРЛ» – российской космической компании, обеспечивающей военную деятельность России в Украине.

Отдельно Минфин выделили группу физических и юридических лиц в ЦАР и ОАЭ, которые связаны с операциями группы «Вагнера» в ЦАР. В частности, Sewa Security Services (Sewa), «Содружество офицеров за международную безопасность», Kratol Aviation – авиационная компания из ОАЭ, предоставившая самолеты для перевозки персонала и оборудования ЧВК «Вагнер» между ЦАР, Ливией и Мали.



Кроме того, санкции были объявлены в отношении двух физических лиц, Александра Иванова, директора «Содружества офицеров за международную безопасность», и Валерия Захарова, который, будучи сотрудником ЧВК «Вагнер», одновременно занимал должность советника президента ЦАР по национальной безопасности и оказывал содействие деятельности ЧВК в стране.