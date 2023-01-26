США вводят санкции против российских юридических и физлиц, связанных с ЧВК «Вагнера»

Соединенные Штаты ввели санкции против российских юридических и физических лиц, связанных с ЧВК «Вагнера». При этом Вашингтон признал ЧВК международной преступной организацией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
В списке - шесть человек и 12-ти организаций, где кроме непосредственно ЧВК «Вагнера», глава Федеральной службы исполнения наказаний РФ в Туле Иван Прокопенко. По данным СМИ, он принимает участие или оказывал поддержку вербовке солдат в ЧВК «Вагнера».
Новые ограничения вводятся против судоремонтных предприятий, структур и лиц, вице-премьера РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова, а также против 4 структур, связанных с холдингом «Интеррос» Владимира Потанина.
Так, санкции были введены в отношении:
Отдельно Минфин выделили группу физических и юридических лиц в ЦАР и ОАЭ, которые связаны с операциями группы «Вагнера» в ЦАР. В частности, Sewa Security Services (Sewa), «Содружество офицеров за международную безопасность», Kratol Aviation – авиационная компания из ОАЭ, предоставившая самолеты для перевозки персонала и оборудования ЧВК «Вагнер» между ЦАР, Ливией и Мали.
Кроме того, санкции были объявлены в отношении двух физических лиц, Александра Иванова, директора «Содружества офицеров за международную безопасность», и Валерия Захарова, который, будучи сотрудником ЧВК «Вагнер», одновременно занимал должность советника президента ЦАР по национальной безопасности и оказывал содействие деятельности ЧВК в стране.