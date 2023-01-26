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США вводять санкції проти російських юридичних та фізосіб, пов'язаних із ПВК «Вагнера»

26 січня 2023, 17:49

США вводять санкції проти російських юридичних та фізосіб, пов'язаних із ПВК «Вагнера»

США ввели санкції проти російських юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із ПВК «Вагнера». При цьому Вашингтон признав ПВК міжнародною злочинною організацією. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.

У списку – шестеро осіб та 12-ти організацій, де окрім безпосередньо ПВК «Вагнера», голова Федеральної служби виконання наказань РФ у Тулі Іван Прокопенко. За даними ЗМІ, він бере участь чи підтримував вербування солдатів у ПВК «Вагнера».

Нові обмеження вводяться проти судноремонтних підприємств, структур та осіб, віце-прем'єра РФ Дениса Мантурова та голови Татарстану Рустама Мініханова, а також проти 4 структур, пов'язаних із холдингом «Інтеррос» Володимира Потаніна.

Так, санкції було запроваджено стосовно:

  • АТ Terra Tech – російської компанії, що постачає знімки, отримані з комерційних супутників, а також аерофотознімки, отримані за допомогою безпілотних систем.
  • Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD (Spacety China) – компанія, що базується в Китаї, яка надала Terra Tech супутникові знімки, зроблені за технологією SAR (радарів із синтезованою апертурою) над територією України.
  • Spacety Luxembourg SA (Spacety Luxembourg), дочірньої компанії Spacety China у Люксембурзі, та АТ «БАРЛ» – російської космічної компанії, що забезпечує військову діяльність Росії в Україні.

Окремо Мінфін виділили групу фізичних та юридичних осіб у ЦАР та ОАЕ, які пов'язані з операціями групи «Вагнера» у ЦАР. Зокрема, Sewa Security Services (Sewa), «Співдружність офіцерів за міжнародну безпеку», Kratol Aviation – авіаційна компанія з ОАЕ, яка надала літаки для перевезення персоналу та обладнання ПВК «Вагнер» між ЦАР, Лівією та Малі.

Крім того, санкції були оголошені стосовно двох фізичних осіб, Олександра Іванова, директора «Співдружності офіцерів за міжнародну безпеку», та Валерія Захарова, який, будучи співробітником ПВК «Вагнер», одночасно обіймав посаду радника президента ЦАР з національної безпеки та сприяв діяльності ПВК у країні.

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