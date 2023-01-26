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СМИ: Байден планирует свой визит в Европу к годовщине вторжения РФ в Украину

26 января 2023, 18:24

СМИ: Байден планирует свой визит в Европу к годовщине вторжения РФ в Украину

Президент США Джо Байден планирует посетить Европу. Его визит будет связан с годовщиной полномасштабного вторжения россиян в Украину 24 февраля. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

При этом, по данным издания, рассматривается несколько стран, куда может приехать президент США, в том числе Польша. Представители администрации Байдена также обсуждают объявление еще одного крупного пакета военной помощи Украине в конце февраля.

Ранее стало известно, что Байден еще весной 2022 года заявлял о готовности посетить Украину. Позже в Белом доме заявили, что такой визит пока не планируется.

 

 

 

 

 

 

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