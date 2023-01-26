Байден планує свій візит до Європи до роковин вторгнення РФ до України - NBC

Президент США Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов'язаний із роковинами повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого. Про це повідомляє NBC News із посиланням на обізнані джерела.



При цьому, за даними видання, розглядаються кілька країн, куди може приїхати президент США, зокрема Польща. Представники адміністрації Байдена також обговорюють оголошення ще одного великого пакету військової допомоги Україні наприкінці лютого.



Раніше стало відомо, що Байден ще навесні 2022 заявляв про готовність відвідати Україну.

Пізніше у Білому домі заявили, що такий візит поки що не планується.