ВСУ проверяют информацию о том, что белорусские военные заехали в Кирилловку

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированную Кирилловку якобы прибыли белорусские военные. В Вооруженных силах Украины проверяют эту информацию. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на начальника объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Евгения Ерина.



«Конкретной информации о перемещении регулярных воинских частей Вооруженных сил Беларуси в оккупированную Кирилловку у нас нет. Мы проверяем ее», - сказал он.



По его словам, это могут быть бывшие белорусские военные или белорусы, которые получили паспорта РФ и были призваны в российскую армию.



«Но еще раз добавлю, проверенной информации по этому поводу у нас нет», - добавил Ерин.



Мелитопольский городской голова Иван Федоров сегодня заявил, что в оккупированную Кирилловку въехали белорусские военные. По его словам, местные жители увидели нашивки витебской части на форме оккупантов.