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ЗСУ перевіряють інформацію про те, що білоруські військові заїхали до Кирилівки

26 січня 2023, 20:42

ЗСУ перевіряють інформацію про те, що білоруські військові заїхали до Кирилівки

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що до окупованої Кирилівки нібито прибули білоруські військові. У Збройних Силах України перевіряють цю інформацію. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на начальника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування полковника Євгена Єріна.

«Конкретної інформації про переміщення регулярних військових частин Збройних сил Білорусі до окупованої Кирилівки ми не маємо. Ми перевіряємо її», - сказав він.

За його словами, це можуть бути колишні білоруські військові чи білоруси, які отримали паспорти РФ і були призвані до російської армії.

«Але ще раз додам, перевіреної інформації з цього приводу ми не маємо», - додав Єрин.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров сьогодні заявив, що до окупованої Кирилівки в'їхали білоруські військові. За його словами, місцеві мешканці побачили нашивки вітебської частини на формі окупантів.

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