Федоров показал, как с помощью дрона на Сватовском направлении ВСУ разбили БМП ВС РФ

В сети показали, как ВСУ с помощью дрона разбили БМП ВС РФ с боеприпасами на Сватовском направлении в Луганской области. Видео на своем Telegram-канале опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



Он отметил, что на видео показана работа ударной роты БПЛА «АХИЛЛЕС» 92 ОМБр.

«Воины обнаружили вражеский БМП, начиненный пушками и противотанковыми ракетами, на Сватовском направлении. Дальше — мастерски сработали беспилотным бомбером Армии дронов. Результат — мощнейший взрыв и пораженная техника россиян на 100 тысяч долларов», — отметил министр.

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