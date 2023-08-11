Федоров показав, як за допомогою дрону на Сватівському напрямку ЗСУ розбили БМП ЗС РФ

У мережі показали, як ЗСУ за допомогою дрону розбили БМП ЗС РФ із боєприпасами на Сватівському напрямку на Луганщині. Відео на своєму Telegram-каналі опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Він зазначив, що на відео показано роботу ударної роти БПЛА «АХІЛЛЕС» 92 ОМБр.

«Воїни виявили ворожий БМП, начинений гарматами та протитанковими ракетами, на Сватівському напрямку. Далі — майстерно спрацювали безпілотним бомбером Армії дронів. Результат — надзвичайно потужний вибух та вражена техніка росіян на 100 тисяч доларів», — наголосив міністр.

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