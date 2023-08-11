НБУ разрешил «Укрпоште» переводы пенсий за рубеж

НБУ смягчил ряд валютных ограничений, одно из которых дает возможность осуществлять перевод для выплаты пенсий и денежных пособий гражданам Украины, которые временно находятся за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба центробанка.



Нацбанк также разрешил осуществлять перевод средств в гривне на корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в украинских банках, для проведения операций с внутренними государственными облигациями Украины (ОВГЗ).



«По оценкам НБУ, такие изменения должны поспособствовать более активному участию банков-нерезидентов в операциях с гривневыми ОВГЗ и одновременно благодаря сохранению ограничения на конвертацию этих средств в иностранную валюту и их перевод за границу», — говорится в сообщении.



Еще одним послаблением стало разрешение украинским товарным биржам осуществлять переводы средств за границу нерезиденту для возврата гарантийного обеспечения с целью участия в торгах, но только за счет средств, которые были предварительно перечислены нерезидентом из-за рубежа для участия в таких торгах.



В то же время банки не будут иметь возможности завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров, если происходит полный или частичный возврат средств импортеру со счета нерезидента, открытого в украинском банке.



Уточняется, что эти изменения внесены постановлением правления Нацбанка Украины от 10 августа 2023 года № 96.