НБУ дозволив «Укрпошті» перекази пенсій за кордон

НБУ пом'якшив низку валютних обмежень, одне з яких дає можливість здійснювати переказ для виплати пенсій та грошової допомоги громадянам України, які тимчасово перебувають за кордоном. Про це повідомляє прес-служба центробанку.



Нацбанк також дозволив здійснювати переказ коштів у гривні на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в українських банках, для проведення операцій із внутрішніми державними облігаціями України (ОВДП).



«За оцінками НБУ, такі зміни мають сприяти активнішій участі банків-нерезидентів в операціях з гривневими ОВДП та одночасно завдяки збереженню обмеження на конвертацію цих коштів в іноземну валюту та їх переведення за кордон», — йдеться у повідомленні.



Ще одним послабленням став дозвіл українським товарним біржам здійснювати переказ коштів за кордон нерезиденту для повернення гарантійного забезпечення з метою участі в торгах, але лише за рахунок коштів, які були попередньо перераховані нерезидентом з-за кордону для участі в таких торгах.



Водночас банки не матимуть змоги завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів, якщо відбувається повне чи часткове повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента, відкритого в українському банку.



Уточнюється, що ці зміни внесено ухвалою правління Нацбанку України від 10 серпня 2023 року № 96.