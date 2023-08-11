Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Зеленский пообещал, что все областные военкомы будут уволены

Обновлено
11 августа 2023, 14:18

Зеленский пообещал, что все областные военкомы будут уволены

СНБО рекомендовал назначать на должности руководителей ТЦК боевых офицеров. Фото: Офис президента СНБО рекомендовал назначать на должности руководителей ТЦК боевых офицеров. Фото: Офис президента

Под председательством президента Владимира Зеленского прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны, где рассматривались результаты проверок территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Об этом сообщает Офис президента.

Обновлено. Зеленский в видеообращении по итогам заседания сообщил, что все областные военкомы будут уволены.

«Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — сказал президент.

По его словам, назначены будут люди «которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма. Им можно доверить данную систему комплектования».

По словам Зеленского, «каждый военком, в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность вполне справедливо полную. Уволенные военкомы и другие должностные лица, имеющие погоны и относительно которых не обнаружены данные о преступлении или нарушении, если они хотят сохранить погоны и доказать свое достоинство — на фронт».

Участники заседания СНБО заслушали информацию от директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, главы Службы безопасности Василия Малюка, министра внутренних дел Игоря Клименко, генерального прокурора Андрея Костина, главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова и директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

Отмечается, что в ходе проверок были выявлены случаи коррупции, в частности при проведении общей мобилизации, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам.

СНБО рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных военкоматов офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях, после прохождения проверки СБУ.

Офис генпрокурора совместно с НАПК и ГБР должен принять дополнительные меры по противодействию коррупционным правонарушениям.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отметил, что в военкоматах по итогам проверок выявляется много злоупотреблений. Он назвал их отвратительными.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Военкомат Снбо
Люди
Владимир Зеленский
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:54
В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ►
23:41
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 августа
22:10
В СБУ рассказали подробности ночной атаки дронов в Крыму — СМИ
15:48
В оккупированной Макеевке обстрелян полигон ТБО, ранен мужчина
12:24
Студентов привлекут к строительству драматического театра в оккупированном Мариуполе
00:18
Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 августа
21:00
«ДНР»: При обстреле Донецка пострадал еще один мирный житель
18:30
Шесть человек пострадали во время ДТП в оккупированном Мариуполе
17:21
«ДНР»: За неделю из-за обстрелов погибли 11 человек, в том числе один ребенок
14:57
«ДНР»: При обстреле Донецка пострадал мирный житель
23:32
Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 августа
22:00
В Донецке больше не будет «МВД ДНР»
20:02
«ДНР» приговорила к 25 годам колонии еще одного бойца «Азова»
17:40
На оккупированной Луганщине в ДТП пострадали три человека, один — погиб
10:47
В «ДНР» заявили о смерти жителя Горловки в ходе обстрела
09:15
«ДНР»: За сутки в ходе обстрелов погибли четыре человека, еще 12 ранены
19:24
«ДНР»: Семь мирных жителей, в том числе подросток, ранены обстрелами в Светлодарске
15:55
РФ продолжает использовать гражданские учреждения здравоохранения на ВОТ в военных целях
15:09
«ДНР»: В Донецке в ходе обстрела погибли два человека, трое ранены
09:49
Восстановлением очистных сооружений в Северодонецке никто не занимается — Стрюк
все новости
11:24
Неизвестно, что происходит на Крымском мосту. Спутник покажет — Воздушные силы
10:55
Армия России обстреливает жилые кварталы Авдеевки Донецкой области
10:38
В оккупированном Северодонецке не выплачивают зарплаты — глава ОВА
09:56
Под Мариуполем оккупанты устроили перестрелку — горсовет
09:34
В Донецкой области за сутки армия России ранила одного гражданского
23:54
В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ►
23:41
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 августа
23:33
ВСУ отбили территории на Таврическом направлении
22:10
В СБУ рассказали подробности ночной атаки дронов в Крыму — СМИ
16:55
В больнице Днепра умер ребенок после операции, полиция проводит проверку
15:48
В оккупированной Макеевке обстрелян полигон ТБО, ранен мужчина
14:45
В России разбился истребитель на учениях
13:45
РФ утверждает, что отбила атаку на Крымский мост
12:24
Студентов привлекут к строительству драматического театра в оккупированном Мариуполе
10:54
Авиаудар РФ по Запорожской области: погиб полицейский, 12 человек ранены
10:20
Российская армия за сутки повредила 8 домов в Торецке
09:15
Обстрелы Донецкой области: за сутки два человека погибли и один ранен
09:00
В Крыму заявили, что отбили ночью 20 беспилотников
00:18
Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 августа
22:50
Соцсети начали травлю вожатой детского лагеря в Крыму после ее перепалок с детьми
все новости
ВИДЕО
В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ► В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ►
12 августа, 23:54
Взрыв беспилотника в Москве. Кадр из видео В центре Москвы сбит беспилотник
11 августа, 11:18
Их записали в «иноагенты»: Максакова, Апахонич, Беньяш — личные истории Их записали в «иноагенты»: Максакова, Апахонич, Беньяш — личные истории
10 августа, 18:40
В Сергиево-Посаде РФ горит завод Минобороны РФ, есть пострадавшие. Фото: Российские СМИ В Подмосковье произошел взрыв на заводе, который изготавливает военное оборудование
09 августа, 11:21
Мост в районе Геническа. Фото: ТАСС Нанесены удары по мостам возле Геническа и Чонгара
06 августа, 17:40
Корабль «Оленегорский горняк» получил повреждение. Фото: соцсети Морской дрон подбил российский военный корабль в Новороссийске
04 августа, 10:24

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама