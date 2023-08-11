Зеленский пообещал, что все областные военкомы будут уволены

СНБО рекомендовал назначать на должности руководителей ТЦК боевых офицеров. Фото: Офис президента

Под председательством президента Владимира Зеленского прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны, где рассматривались результаты проверок территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Об этом сообщает Офис президента.

Обновлено. Зеленский в видеообращении по итогам заседания сообщил, что все областные военкомы будут уволены.



«Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — сказал президент.



По его словам, назначены будут люди «которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма. Им можно доверить данную систему комплектования».



По словам Зеленского, «каждый военком, в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность вполне справедливо полную. Уволенные военкомы и другие должностные лица, имеющие погоны и относительно которых не обнаружены данные о преступлении или нарушении, если они хотят сохранить погоны и доказать свое достоинство — на фронт».



Участники заседания СНБО заслушали информацию от директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, главы Службы безопасности Василия Малюка, министра внутренних дел Игоря Клименко, генерального прокурора Андрея Костина, главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова и директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

Отмечается, что в ходе проверок были выявлены случаи коррупции, в частности при проведении общей мобилизации, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам.

СНБО рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных военкоматов офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях, после прохождения проверки СБУ.

Офис генпрокурора совместно с НАПК и ГБР должен принять дополнительные меры по противодействию коррупционным правонарушениям.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отметил, что в военкоматах по итогам проверок выявляется много злоупотреблений. Он назвал их отвратительными.