Зеленський пообіцяв, що всі обласні воєнкоми будуть звільнені

РНБО рекомендувала призначати на посади керівників ТЦК бойових офіцерів. Фото: Офіс президента

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, де розглядалися результати перевірок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).



Про це повідомляє Офіс президента.



Оновлено. Зеленський у відеозверненні за підсумками засідання повідомив, що всіх обласних воєнкомів буде звільнено.



«Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни — це державна зрада», — сказав президент.



За його словами, призначені будуть люди, які «пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму. Їм можна довірити цю систему комплектування».



За словами Зеленського, «кожен "воєнком", щодо якого є кримінальне провадження, цілком справедливо нестиме повну відповідальність. Звільнені воєнкоми" та інші посадові особи, які мають погони та щодо яких не виявлено даних про злочин чи порушення, якщо вони хочуть зберегти погони та довести свою гідність — на фронт».



Учасники засідання РНБО заслухали інформацію від директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, голови Служби безпеки Василя Малюка, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, генерального прокурора Андрія Костіна, голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова та директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса.

Зазначається, що під час перевірок було виявлено випадки корупції, зокрема під час проведення спільної мобілізації, які становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій.



РНБО рекомендував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних військкоматів офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження перевірки СБУ.



Офіс генпрокурора спільно з НАЗК та ДБР має вжити додаткових заходів щодо протидії корупційним правопорушенням.



Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зазначив, що у військкоматах за підсумками перевірок виявляється багато зловживань. Він назвав їх огидними.