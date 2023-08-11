Лукашенко заявил, что продолжит вывозить детей из Украины в Беларусь

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и в дальнейшем будет вывозить украинских детей из Донбасса. Об этом он сказал во время «общения с работниками» в аэропорту Минска, передает его пресс-служба и Белта.



Лукашенко сказал, что «планировал и планирует» заниматься так называемым «оздоровлением» украинских детей с Донбасса в Беларуси.



«И то, что западники пытаются возбудить, чуть ли не к уголовной ответственности привести, это смешно. Мы договорились с Путиным, что будем из союзного бюджета финансировать эти поездки», — сказал он.



В июне белорусский Красный Крест сообщил, что в стране находятся более 700 детей из Украины.



В июле белорусские оппозиционные СМИ сообщили, что глава КК Беларуси Дмитрий Шевцов поехал на оккупированные территории и в эфире белорусского гостелевидения признался, что «вывозит и будет вывозить» детей с оккупированных территорий Украины.



Международный Красный Крест начал расследование после последней поездки Дмитрия Шевцова на оккупированные территории Украины, во время которой он признался в похищении украинских детей и вывозе их в Беларусь.