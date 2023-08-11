Лукашенко заявив, що продовжить вивозити дітей з України до Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і надалі вивозитиме українських дітей з Донбасу. Про це він сказав під час «спілкування з працівниками» в аеропорту Мінська, передає його прес-служба та Белта.



Лукашенко сказав, що «планував і планує» займатися так званим «оздоровленням» українських дітей із Донбасу у Білорусі.



І те, що західники намагаються порушити, чи не до кримінальної відповідальності привести, це смішно. Ми домовилися з Путіним, що з союзного бюджету фінансуватимемо ці поїздки», — сказав він.



У червні білоруський Червоний Хрест повідомив, що в країні перебувають понад 700 дітей із України.



У липні білоруські опозиційні ЗМІ повідомили, що глава КК Білорусі Дмитро Шевцов поїхав на окуповані території та в ефірі білоруського держтелебачення зізнався, що «вивозить і вивозитиме» дітей із окупованих територій України.



Міжнародний Червоний Хрест розпочав розслідування після останньої поїздки Дмитра Шевцова на окуповані території України, під час якої він зізнався у викраденні українських дітей та вивезенні їх до Білорусі.