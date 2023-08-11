Шмыгаль анонсировал новую форму обучения в дистанционных школах

Кабмин принял решение ввести новую форму обучения в дистанционных школах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.



«Вводим новую форму обучения в выбранных дистанционных школах в каждой области. Учащиеся будут изучать украинский компонент школьной программы. Это 6-8 часов в неделю», — сказал Шмыгаль.



Остальные предметы, по его словам, дети будут изучать в школах тех стран, где они находятся.



В Минобразования спрогнозировали, что 80-85% украинских школ смогут начать учебный год в смешанном формате или очно. Речь идет о регионах, которые находятся в относительном тылу.



При этом новый министр образования подчеркнул, что хочет, чтобы с 1 сентября большинство школьников и студентов вернулись за парты.



По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с 1 сентября в школах Украины будут действовать три формата обучения. В каждой области свой — в зависимости от ситуации безопасности.