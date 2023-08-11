Шмигаль анонсував нову форму навчання у дистанційних школах

Кабмін ухвалив рішення запровадити нову форму навчання у дистанційних школах. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.



«Вводимо нову форму навчання у вибраних дистанційних школах у кожній області. Учні вивчатимуть український компонент шкільної програми. Це 6-8 годин на тиждень», - сказав Шмигаль.



Решта предметів, за його словами, діти вивчатимуть у школах тих країн, де вони перебувають.



У Міносвіти спрогнозували, що 80-85% українських шкіл зможуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі чи очно. Йдеться про регіони, які знаходяться у відносному тилу.



При цьому новий міністр освіти наголосив, що хоче, щоб з 1 вересня більшість школярів та студентів повернулися за парти.



За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з 1 вересня у школах України діятимуть три формати навчання. У кожній області свій — залежно від безпекової ситуації.