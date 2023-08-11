Учителей с ВОТ планируют вывезти в Россию для обучения пропаганде — ЦНС

В октябре оккупанты планируют провести в Москве форум «классных руководителей», где учителей будут учить методам пропаганды для влияния на детей.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

«На форум планируют отвезти около 3 тыс. педагогов с временно оккупированных территорий (включая российских гастролеров), чтобы те приняли участие в пропагандистском шабаше. Мероприятие организует русское министерство просвещения», — говорится в сообщении.

На форуме планируется выступление президента РФ Владимира Путина, а также пропагандистов. Участникам выдадут методички «патриотического воспитания молодежи», то есть инструкцию по промыванию мозгов детям.

ЦНС отмечает, что политика России на ВОТ по уничтожению самоидентификации целого поколения украинцев является признаком геноцида согласно международному праву.

Напомним, в России выпустили новый учебник по истории для учащихся старших классов с разделом о войне РФ против Украины, повторяющим утверждение российской официальной пропаганды. Учебник содержит полностью переписанную историю с 1970 по 2000 годы, уменьшен раздел всеобщей истории и расширены части об Азии, Африке и Латинской Америке.

17 параграфов в разделе о войне РФ в Украине включают российскую пропаганду, утверждающую, что Соединенные Штаты являются «главным бенефициаром» войны, а оккупированные территории Украины являются «новыми регионами» России. Преподавать по этому учебнику начнут уже с 1 сентября.