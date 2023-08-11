Вчителів із ТОТ планують вивезти до Росії для навчання пропаганді — ЦНС

У жовтні окупанти планують провести у Москві форум «класних керівників», де вчителів навчатимуть методів пропаганди для впливу на дітей.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

«На форум планують відвезти близько 3 тис. педагогів із тимчасово окупованих територій (включно з російськими гастролерами), щоб ті взяли участь у пропагандистському шабаші. Захід організує російське міністерство освіти», — йдеться у повідомленні.

На форумі планується виступ президента РФ Володимира Путіна, а також пропагандистів. Учасникам видадуть методички «патріотичного виховання молоді», тобто інструкцію щодо промивання мозку дітям.

ЦНС зазначає, що політика Росії на ТОТ щодо знищення самоідентифікації цілого покоління українців є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом.

Нагадаємо, у Росії випустили новий підручник з історії для учнів старших класів із розділом про війну РФ проти України, що повторює затвердження російської офіційної пропаганди. Підручник містить повністю переписану історію з 1970 по 2000 роки, зменшено розділ загальної історії та розширено частини про Азію, Африку та Латинську Америку.

17 параграфів у розділі про війну РФ в Україні включають російську пропаганду, яка стверджує, що Сполучені Штати є «головним бенефіціаром» війни, а окуповані території України є «новими регіонами» Росії. Викладати за цим підручником розпочнуть уже з 1 вересня.